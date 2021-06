Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder auf dem Heimweg ausgeraubt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte überfielen am Freitag, 25.06.2021, einen Mann an der Straße Am Venn und stahlen seine Geldbörse. Zeugen gesucht.

Der 63-Jährige hatte sich zuvor in einer Gaststätte in der Nähe einer Kleingartenanlage aufgehalten. Als er sich gegen 23:40 Uhr auf den Heimweg machte, kamen ihm noch im Bereich der Kleingartenanlage zwei Personen entgegen.

Diese schlugen dem Bielefelder unvermittelt mit einem harten Gegenstand ins Gesicht. Als er zu Boden ging, merkte er, dass ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen wurde.

Aufgrund der Dunkelheit konnte er lediglich erkennen, dass es sich bei den Tätern um zwei schwarz gekleidete Männer handelte.

Nach dem Überfall begab sich der Bielefelder zurück in die Gaststätte. Die Besitzer der Lokalität informierten die Polizei über den Vorfall.

Ein Rettungswagen brachte den 63-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell