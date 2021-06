Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher von Trio bestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 15-jähriger Bielefelder wurde am Mittwoch, 23.06.2021, im Bereich der Bahnhaltestelle "Dürkopp Tor 6" von einem Trio bestohlen. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Gegen 18:00 Uhr saß der 15-Jährige mit einem 13-jährigen Freund auf einer Bank an der Bahnhaltestelle, als drei unbekannte Täter an sie herantraten und einen schwarzen Adidasbeutel, den der Bielefelder neben sich auf der Bank liegen hatte, an sich nahmen.

Daraufhin verließ das Trio den Haltestellenbereich mit der Beute. Darin befindlich: Ein Mobiltelefon und persönliche Dokumente.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 18 bis 20 Jahre alt, rund 180 cm groß und schwarze Haare. Ein Mann war kräftig, die andern zwei schlank. Der kräftige Dieb trug zur Tatzeit eine Jogginghose und einen grauen Pullover.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu den Tätern bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

