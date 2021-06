Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdieb überlistet Bielefelder Senior

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - In Brackwede ist ein Senior am Donnerstagvormittag, 24.06.2021, von einen Dieb ausgetrickst worden. Der etwa 180 cm große und korpulente Tatverdächtige, im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, verschwand an der Hauptstraße mit dem Geld des Bielefelders.

In einem Hauseingang in Höhe der Mackebenstraße sprach ein Unbekannter den 84-Jährigen zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr an. Dabei fragte er den Senior, ob er Euromünzen wechseln könne.

Als der ältere Herr sein Portemonnaie herausholte, und Geldmünzen herausgab, ließ der unbekannte Mann die Münzen fallen. Vermutlich entwendete er in diesem Moment einige Geldschein aus dem Portemonnaie des 84-Jährigen. Der Trickdieb ging in Richtung Stadtring davon. Wenig später erkannte der Senior, dass ihm Geld gestohlen wurde. Der Unbekannte könnte in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein.

Die Polizei rät zur vermehrten Aufmerksamkeit, wenn Sie von fremden Personen angesprochen werden. Achten Sie dabei besonders auf ihre Wertsachen. Um sich und Ihr Geld zu schützen, sollten Sie die Bitte zum Geld wechseln ablehnen und auf ein Geschäft in der Nähe verweisen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

