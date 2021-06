Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV über Nacht gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In der Nacht zu Donnerstag, 24.06.2021, haben Unbekannte einen Audi Q5 in Quelle gestohlen. Der weiße SUV stammt aus dem Baujahr 2013 und trug Kölner Kennzeichen.

Der 44-jährige Anwohner hatte den Geländewagen in der Einfahrt eines Wohnhauses am Hengstweg abgestellt. Zuletzt sah er den SUV am Mittwoch, gegen 22:00 Uhr. Am Donnerstagmorgen stand der Audi gegen 08:30 Uhr nicht mehr auf dem Abstellplatz.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell