Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Ladendiebe gehen in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Ein Ladendetektiv erwischte am Freitag, 25.06.2021, zwei Diebe, als sie sich in einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße Rasierklingen einsteckten.

Die beiden Männer legten gegen 11:20 Uhr mehrere Packungen Rasierklingen in einen Einkaufswagen. Nachdem die Männer abwechselnd den Wagen durch den Markt geschoben hatten, begaben sie sich in den Bereich der Bekleidung. Einer der Männer verstaute die Packungen in einer mitgebrachten Tasche, während der andere Schmiere stand.

Daraufhin begaben sie sich getrennt zum Kassenbereich, wo einer von ihnen Ware von geringem Wert bezahlte. Der zweite Mann ging an den Kassen vorbei, ohne etwas zu kaufen und ohne die Rasierklingen in seiner Tasche zu bezahlen.

Am Ausgang stoppte der Ladendetektiv beide Männer. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden in der mitgeführten Tasche das Diebesgut.

Da die 32- und 51-jährigen Georgier nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen ordnete ein Haftrichter die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell