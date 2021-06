Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Lokführer in Marburg bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg, Kassel, Gießen (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 12.06.2021 auf Sonntag, den 13.06.2021 nahm die Bundespolizei vier alkoholisierte Deutsche am Bahnhof Marburg fest.

Die vier 21-Jährigen sollen am 12.06.21 gegen 22:45 Uhr, während eines Halts am Bahnhof Marburg, Gleis 4, im Regionalzug RB 15035 Richtung Gießen randaliert, keine Maske getragen und die Anweisungen des Zugpersonals missachtet haben. Einer der Männer soll den Lokführer bedroht und sich dabei an der Hand verletzt haben.

Da sich gegen 22:45 Uhr noch andere Reisende im Zug befunden haben sollen, sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können.

