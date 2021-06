Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Öffentlichkeitsfahndung nach Exhibitionist erfolgreich - Täter stellt sich selbst

Kassel, Treysa, Neustadt/Hessen, Schwalm-Eder-Kreis (ots)

Der am 16. Juni 2021 mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte unbekannte Exhibitionist hat sich nur wenige Stunden nach Veröffentlichung bei der Bundespolizeiinspektion Kassel telefonisch gemeldet und die Taten später gestanden.

Die Bundespolizisten suchten den 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf, stellten seine Personalien fest und durchsuchten mit seinem Einverständnis die Wohnung. Darin fanden die Ermittler die mutmaßliche Tatkleidung. Der Beschuldigte wurde im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt.

Nun ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel gegen den Mann.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 16.06.2021 / 15:23 Uhr wird hiermit zurückgezogen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell