Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Trickdiebe verkleiden sich mit Vodafone-Jacken als Techniker

DuisburgDuisburg (ots)

Um an Geld und Wertsachen argloser Senioren zu kommen, ist Trickdieben keine Masche zu aufwendig.

In einem Fall von Trickdiebstahl an der Horststraße statteten sich zwei Unbekannte mit professionell aussehenden Vodafone-Jacken aus, um noch glaubwürdiger zu wirken. Sie klingelten am Donnerstagmittag (3. Dezember, 11:30 Uhr) bei einer 81-Jährigen und behaupteten, im Auftrag der Firma Vodafone Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Minutenlang ließ einer der Täter die Seniorin dafür in ihrem Wohnzimmer auf ihrer Fernbedienung herumtippen, während sein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Und er ist anscheinend fündig geworden: Nachdem die Männer verschwunden waren, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck und ein Sparbuch fehlte. Die Polizei sucht jetzt nach einem eher korpulenten und einem eher schlanken Mann. Beide sollen dunkle Haare haben und etwa zwischen 30 und 45 Jahren alt sein. Wer hat Verdächtiges im Bereich der Horststraße beobachtet oder die Männer in den Vodafone-Jacken gesehen? Zeugenhinweise nimmt das KK 32 der Polizei Duisburg unter der 0203 2800 entgegen.

