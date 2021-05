Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Transporterfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr touchierte ein Transporterfahrer das Heck eines Toyotas, als sich beide Fahrzeuge an einer Engstelle in der Rheinaustraße entgegneten. Die Fahrerin des Toyotas hatte an der Engstelle angehalten, um den Transporterfahrer passieren zu lassen. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des Transporters unerkannt. Die Frau versuchte noch zu wenden und die Verfolgung aufzunehmen, was ihr jedoch nicht gelang. Der weiße Transporter war mit zwei Männern besetzt, wobei der Fahrer eine Kurzhaarfrisur trug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

