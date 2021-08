Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 87-Jährige fällt Trickdiebin zum Opfer

Eine 87-jährige Frau fiel am Mittwoch gegen 10:50 Uhr in der Wichernstraße in Karlsruhe einer dreisten Trickdiebin zum Opfer.

Unter dem Vorwand eine Tür und ein Fenster einer nicht anwesenden Nachbarin zum Anbringen von Vorhängen ausmessen zu wollen, verschaffte sich die Trickdiebin zunächst Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Die unbekannte Frau gab an, dass die Wohnung der Nachbarin baugleich mit der Wohnung der Geschädigten sei. Um die Küchentür auszumessen, schloss die Tatverdächtige die Tür von innen, so dass die 87-Jährige kurzzeitig keinen Einblick in die übrigen Räumlichkeiten mehr hatte. Auch wurde die Geschädigte aufgefordert einen Stift und Zettel zum Schreiben zur Verfügung zu stellen. Die 87-Jährige wurde des Weiteren in ein etwa 10-minütiges Gespräch verwickelt, wobei immer wieder der Vorhang vor die Tür gehalten und somit ein Fenster verdeckt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Die Trickdiebin verließ schließlich auf normalem Wege die Wohnung.

Nach Rücksprache mit einer Angehörigen bemerkte die 87-Jährige am Abend, dass mehrere Wertgegenstände fehlten. Nach aktuellem Stand wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der genaue Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Trickdiebin wurde als eine etwa 50 Jahre alte, korpulente Frau mit einer Größe von circa 160 cm und einem asiatischen Erscheinungsbild beschrieben. Sie sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war sie mit einer hellen Hose und einer Steppjacke. Die Trickdiebin trug einen Hut und weiße Stoffhandschuhe

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

