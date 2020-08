Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/TUT) Druckluftschlauch am Gipssilo löst sich 14.8.20

Geisingen (ots)

In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr Geisingen ausrücken, weil sich auf einer Baustelle ein Druckluftschlauch eines Gips-Silos gelöst hatte. Laute Geräusche aus dem Neubaugebiet an der Krankenhausstraße mitten in der Nacht hatten Anwohner aufmerksam werden lassen. Die Feuerwehr stellte zudem fest, dass der Kompressor mittlerweile heiß gelaufen war. Sie schaltete ihn deswegen ab und unterbrach die Stromzufuhr. Zudem wurde Unregelmäßigkeiten bei der Stromversorgung auf der Baustelle festgestellt, weswegen noch Ermittlungen von Spezialisten der Polizei für Gewerbe und Umweltdelikte durchgeführt werden. Ob ein Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

