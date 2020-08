Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/TUT) Laster kracht ins Golf-Heck 13.8.20

Aldingen (ots)

Am Kreisverkehr in der Spaichinger Straße gab am Donnerstagabend ein Unfall, bei dem ein Lastwagen auf einen Golf auffuhr und 8.000 Euro Schaden entstand. Die 25-jährige Fahrerin des Golfs musste dort verkehrsbedingt anhalten. Der 32-jähriger Trucker, der direkt hinter ihr fuhr, passte in diesem Moment nicht auf und rauschte mit seinem 12-Tonner ins Golf-Heck. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden.

