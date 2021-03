Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nutzer eines Miet-Elektrorollers bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 33-jähriger Nutzer eines Miet-Elektrorollers ist am Sonntag, 7.3.2021, gegen 10:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Waldnieler Straße/Rudolfstraße schwer verletzt worden. Als er mit dem Elektro-Kleinstfahrzeug von der Rudolfstraße die Waldnieler Straße im Bereich der Fußgängerfurt überquerte, wurde er vom Auto eines 88-jährigen Mönchengladbachers erfasst, der ebenfalls von der Rudolfstraße kam und an der Kreuzung nach links abbog. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 33-jährige Mönchengladbacher schwere Verletzungen zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.(wr)

