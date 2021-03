Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Mönchengladbach-Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

Eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Dünner Straße in Mönchengladbach-Neuwerk, war am Freitag (5.3.2021) Ziel von Einbrechern. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von 5:00 Uhr bis 16:30 Uhr eingegrenzt werden. Offenbar gelangten der oder die unbekannten Täter ohne Gewaltanwendung ins Haus, begaben sich ins Obergeschoss und hebelten dort die Türe zur betroffenen Wohnung auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: Telefon 02161/29-0. (wr)

