Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitag, 05.03.2021, in der Zeit zwischen 06.30 und 14.30 Uhr, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aus der Gasthausstraße auf. Die Wohnung wurde vollständig durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet.

2.

Eine zurückkehrende Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Lorenz-Görtz-Straße stellte am Samstag, 06.03.2021, gegen 11.20 Uhr, einen Einbruch fest. Unbekannte Täter waren über den rückwärtigen Garten an die Terrassentür gelangt und hatten diese aufgehebelt. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, verließen sie es auf dem gleichen Weg. Das Diebesgut steht noch nicht fest.

3.

Auf die gleiche Weise verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Trimpelshütter Straße. Auch sie waren nach Überklettern einer Mauer auf das Grundstück gelangt und hatten die Terrassentür aufgehebelt. Im Haus packten sie vorgefundenen Modeschmuck in einen Kissenbezug und flüchteten. Die Tat wurde am Samstagabend gegen 23.15 Uhr entdeckt.

Die Polizei Mönchengladbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161/290 entgegen. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell