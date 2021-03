Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und einer schwer verletzten Person

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung B 57/Willicher Damm hat es am Freitag (5.3.2021), gegen 12:30 Uhr, einen Verkehrsunfall mit insgesamt drei Beteiligten gegeben. Dabei wurde eine 61-jährige Autofahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer befuhr die B 57 aus Richtung Krefelder Straße in Richtung Autobahnauffahrt A 44. Bei einem Fahrstreifenwechsel kollidierte er mit seinem Lkw mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW Polo. Dieser schleuderte durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Insassen dieses Autos (78,82) blieben unverletzt, ebenso der 62-jährige Lkw-Fahrer. Die 61-jährige Fahrerin des VW Polo wurde schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell