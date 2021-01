Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verloren geglaubte Armbanduhr findet den Weg zu seinem Besitzer

Meine (ots)

Meine 20.01.2021

Am Mittwoch, den 20.01.2021, erschien ein aufmerksamer Bürger im Polizeikommissariat in Meine. Der 31-jährige aus Groß Schwülper übergab den Polizeibeamten eine Herrenarmbanduhr, welche er zuvor in Braunschweig gefunden hatte. In der Hoffnung, den rechtmäßigen Eigentümer herauszufinden, ließen die Beamten nichts unversucht. Da es sich bei der Uhr um eine limitierte Sonderanfertigung handelt, konnte über eine individuelle Gravur auf der Rückseite der Armbanduhr ein Juweliergeschäft ermittelt werden, welches die Uhr vor einigen Jahren verkauft hat.

In der Folge konnte der Kontakt zu dem damaligen Käufer hergestellt werden. Dieser, ein 74-jähriger Braunschweiger, konnte sein Glück kaum fassen, als sein Telefon am Abend klingelte und ihm mitgeteilt wurde, dass er seine Uhr im Polizeikommissariat in Meine abholen könne. Zuvor wurden die Eigentumsverhältnisse eindeutig geklärt.

Die Armbanduhr hat einen Neuwert von zirka 3.000 Euro. Für den Eigentümer ist der ideelle Wert jedoch kaum zu beziffern, schließlich war die Uhr einst ein Geschenk seiner Ehefrau. So nahm der Mittwoch für alle beteiligten ein glückliches Ende. Die Polizei Meine lobte ausdrücklich das Verhalten des aufmerksamen Finders der Armbanduhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell