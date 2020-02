Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht ; Pleidelsheim: Nach Firmeneinbruch Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar - Beihingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein 72-Jähriger kollidierte mit seinem Ford am Mittwoch gegen 9:15 Uhr mit einer Straßenlaterne in Beihingen in der Blankensteinstraße. Der Mann befuhr die Blankensteinstraße in Richtung Mühlstraße. Vor der Kollision sei er gezwungen gewesen, einem ihm entgegenkommenden "Sprinter" auszuweichen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass der Ford mit der Straßenlaterne zusammenstieß. Der "Sprinter" selbst entfernte sich von der Unfallstelle. Das Fahrzeug soll seitlich eine Aufschrift gehabt haben. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

Pleidelsheim: Nach Firmeneinbruch Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 6:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Firma in Pleidelsheim in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der Täter durchsuchte das Gebäude und nahm Bargeld an sich. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07141 643780 entgegen.

