Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Baumaschinen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es auf einen Nissan abgesehen, der zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr in der Rebmannstraße in Korntal geparkt war. Der Unbekannte schlug an dem Pkw die Scheibe einer Tür ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Dort entwendete er anschließend diverse Baumschienen, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft. Der Sachschaden am Fahrzeug konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell