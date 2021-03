Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Goldfarbene Buldoggenfigur bei Schaufenstereinbruch gestohlen

Mönchengldbach, Rheydt (ots)

Eine goldfarbene Bulldoggenfigur haben bislang unbekannte Täter offenbar gezielt bei einem Schaufenstereinbruch in ein Geschäft auf der Harmoniestraße in Mönchengladbach Rheydt gestohlen. Im Bereich, wo die Figur gestanden hatte, war die Scheibe eingeschlagen worden. Die Tat muss sich in der Zeit von Freitag, 5. 6.2021, 23:30 Uhr bis Samstagmorgen 6.3.2021 10:30 Uhr zugetragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: Telefon 02161-29-0.(wr)

