Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Diebe brachen am Donnerstag, zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr, in eine Gaststätte in der Heinrich-Hertz-Straße in Forst ein. Sie brachen mehrere Türen auf und machten sich im Anschluss an einem Spielautomaten zu schaffen. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell