Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Diez (ots)

Am 28.05.2021 erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 08:30 Uhr die Mitteilung über einen scheinbar verunfallten Pkw Renault Modus, Farbe rot, in der Schaumburger Straße. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Pkw an der gemeldeten Örtlichkeit festgestellt werden, jedoch waren keine Kennzeichenschilder angebracht. Durch eine Zeugin konnte der Unfallzeitpunkt auf Donnerstag, den 27.05.2021 zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr eingegrenzt werden. Da durch den Unfall Verkehrsschilder beschädigt wurden, wird wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Über die am Pkw angebrachte Umweltplakette konnte der Fahrzeughalter des Pkw Renault ermittelt werden. Er konnte jedoch noch nicht angetroffen und zum Vorfall befragt werden. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen des Geschehens, ihre Beobachtungen telefonisch unter 06432-6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell