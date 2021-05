Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hillscheid - Diebstahl eines VW Touran *** Zeugen gesucht ***

Hillscheid (ots)

Am Samstag, 29.05.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Hillscheid ein grauer VW Touran vom Anwesen des Eigentümers entwendet. Der dunkel gekleidete Täter wurde vom Fahrzeughalter verfolgt und stellte den PKW in der nahegelegen Ringstraße ab. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Die Spurenlage am PKW sowie Zeugenhinweise führten unmittelbar nach der Tat zur Ermittlung eines Tatverdächtigen.

Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die zur Nachtzeit verdächtige Wahrnehmung in Hillscheid gemacht haben, sich telefonisch: 02602 9226-0, oder per E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell