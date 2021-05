Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neunkhausen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Neunkhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Mittwoch, den 26.05.2021 ein Garagentor und die rückseitige Fassade des Bürgerhauses in Neunkhausen. Die Tatzeit dürfte von 20:30 bis 00:30 Uhr liegen. Ein privates Garagentor in der Hauptstraße wurde mit pinker und brauner Sprühfarbe beschädigt. Das Bürgerhaus in der Kirchstraße wurde mit schwarzer und blauer Sprühfarbe beschädigt. Da die Lackfarbe nicht einfach zu entfernen ist dürfte ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell