Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ebernhahn: Einbruch in Wohnhaus ***Zeugen gesucht***

Ebernhahn (ots)

Bereits am Montag kam es in der Straße In der Grimmel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und Schmuck entwendet.

