Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim-Jagstheim: Verkehrsunfall - 5500 Euro Schaden

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr am 17.04.2021 um 20:55 Uhr die Ziegelhüttenstraße und bog von dort nach links in die Jagstheimer Hauptstraße ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen 18-jährigen AUDI-Fahrer, der auf der Jagstheimer Hauptstraße in Richtung Ellwangen fuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

