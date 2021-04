Polizei Dortmund

POL-DO: Geparktes Auto im Kreuzviertel stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Montagabend (19. April), 18 Uhr, und Dienstagabend (20. April), 18 Uhr, im Dortmunder Kreuzviertel stark beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Der Schaden wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, hatte der weiße BMW 116d eines Dortmunders am westlichen Fahrbahnrand der Poppelsdorfer Straße (gegenüber Hausnummer 16) gestanden. Von ca. 7 bis 18 Uhr dann am westlichen Fahrbahnrand der Redtenbacher Straße in Höhe der Hausnummer 7. Dort bemerkte der Besitzer am Abend den schweren Schaden und verständigte die Polizei.

Diese sucht nun Zeugen, die einen Verkehrsunfall an einer der beiden Stellen beobachtet haben. Anhand der Spuren geht die Unfallsachbearbeitung davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um eine größere Transporteinheit, möglicherweise einen Lkw, gehandelt haben muss.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Mitte unter Tel. 0231/132-1121.

