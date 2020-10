Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, dem 27.10.2020 wurde der Polizei um 14:39 Uhr gemeldet, dass in der Bismarckstraße in Bad Marienberg ein Mehrfamilienhaus brennen würde. Feuerwehr ist vor Ort. Gemäß ersten Ermittlungen keine Personen mehr im Objekt. Es wird nachberichtet.

