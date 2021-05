Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Norken - Diebstahl von zwei Fahrrädern

Norken (ots)

Zwei Jugendfahrräder wurden aus einem Holzschuppen im Friedhofsweg entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, den 24.05.2021, 18:00 Uhr und den darauffolgenden Dienstag, 14:00 Uhr. Es handelte sich um zwei Mountain-Bike der Marke Cube. Ein Fahrrad in der Farbe schwarz mit eine Reifengröße von 28 Zoll. Das andere in der Farbe grün mit einer Reifengröße von 26 Zoll. Hinweise nimmt die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell