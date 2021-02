Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Transporter zerkratzt?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in Otterberg in der Ortsmitte einen Transporter mutwillig beschädigt. Am Montag meldete der betroffene Fahrzeughalter, dass an seinem Ford Transit in der Lauerstraße die Motorhaube und die Tür auf der Beifahrerseite zerkratzt wurden.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 29-Jährige nicht geben und auch die Tatzeit nur vage eingrenzen, da das Fahrzeug über mehrere Tage hinweg abgestellt war. Bemerkt hatte der Mann den Schaden am Freitagmorgen (18. Februar).

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

