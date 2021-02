Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestapelte Mülltonnen und ein offenes Fenster

Kaiserslautern (ots)

Einen ungewöhnlichen Weg nahm am Sonntag eine 84-Jährige, um in ihre Wohnung zu gelangen. Über Abfalleimer kletterte sie durch ein Fenster in ihre vier Wände. Einem Zeugen fielen das offenstehende Fenster und die darunter gestapelten Mülltonnen auf, weshalb er die Polizei informierte. Die Sache kam ihm verdächtig vor. Eine Polizeistreife konnte den Fall aufklären: Die 84-Jährige hatte ihren Wohnungsschlüssel verloren. |erf

