POL-RT: Verkehrsunfälle; In Fahrzeuge und Baucontainer eingebrochen

Vorfahrt missachtet

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen entstanden. Eine 58-Jährige befuhr gegen 7.20 Uhr mit ihrem Opel die Erwin-Seitz-Straße in Richtung August-Lämmle-Straße. An der Einmündung der Kaiserstraße bog sie nach links ab und missachtete dabei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 32 Jahre alten Mazda-Lenkers. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zur Kollision der Pkw. Die Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (mr)

Metzingen (RT): In Fahrzeuge und Baucontainer eingebrochen (Zeugenaufruf)

Auf Gartengeräte und Akku-Werkzeuge hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich an drei Firmen geparkte Fahrzeuge und Baucontainer aufgebrochen und ausgeplündert haben. Zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Diebe auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den umzäunten Firmengeländen zweier Betriebe in der Carl-Zeiss-Straße sowie zu einer Firma in der Otto-Schott-Straße. Dort brachen sie jeweils auf dem Gelände geparkte Firmenfahrzeuge und dort abgestellte Baucontainer auf. Mit ihrer Beute bestehend aus Akku-Kleingeräten, Ladegeräten, Werkzeugen und Laubsaugern machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Wert des aus teils hochwertigen Maschinen bestehenden Diebesgutes wird auf einen mindestens fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (cw)

Albstadt (ZAK): Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Weil ein 33-Jähriger den Gegenverkehr übersehen hat, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ebingen leicht verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr befuhr der 33-jährige VW-Lenker die Bühlstraße aus Richtung Ziegelplatz kommend. An der Kreuzung mit der Silberburgstraße bog er nach links ab und stieß mit dem entgegenkommenden, 55 Jahre alten Radfahrer zusammen. Dieser musste anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

