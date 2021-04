Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nordsehl - Verkehrsunfall mit verletztem Kraftradfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 19.04.2012, ereignete sich gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung K28/L371. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit einem Volvo die K28 von Lauenhagen in Richtung Niedernwöhren. Er beabsichtigte die L371 zu überqueren, übersah dabei jedoch er einen von links herannahenden bevorrechtigten Kraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzte der 66-jährige Kraftradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Kraftrad, eine Suzuki, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

