POL-NI: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Die öffentliche Toilettenanlage auf dem Kirchplatz in Obernkirchen ist über das vergangene Wochenende verschmutzt und beschädigt worden.

Im Handwaschbecken der Damentoilette wurde ein unbekannter Gegenstand verbrannt und in der Herrentoilette stellten Verantwortliche der Stadt Obernkirchen am Montag fest, dass an einer Sichtschutzwand ebenfalls Brandspuren waren.

Die Schäden werden mit mindestens 750 Euro beziffert.

