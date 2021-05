Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heckscheibe eines geparkten PKW in Nassau eingeworfen

Nassau (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.05.21 wurde an einem in Nassau, im Gutenauer Weg geparkten PKW die Heckscheibe mittels weißem, ovalen Stein eingeworfen. Es liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500 EUR belaufen. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell