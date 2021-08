Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Ladendiebstahl festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von hochwertigen Sonnenbrillen ertappt worden sein. Das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro hätte der Tatverdächtige in einen mitgeführten Rucksack verstaut. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nahmen den 45-jährige Wohnsitzlosen fest und stellten die Beweismittel sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Beamten weiteres Diebesgut fest sowie ein ausgeklapptes, zugriffsbereites Einhandmesser.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 45-Jährige das Polizeirevier wieder verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl mit Waffen rechnen.

Marion Kaiser, Pressestelle

