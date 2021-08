Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Mehrere Diebstähle aus Garagen - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Diebstähle aus Garagen im Zeitraum zwischen dem 30. Juli und 03. August wurden der Polizei gemeldet. Der oder die Täter gelangten durch unverschlossene Türen in Garagen in den Straßen Vogelsang, Allmend und Rotacker. Aus den Garagen wurden hochwertige Fahrräder, Werkzeug und Baumaschinen gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bruhrain, Telefon 07254/9855970 in Verbindung zu setzen.

