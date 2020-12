Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Fälle von "Account-Diebstählen": Kripo warnt vor Datenklaumasche; niemals Verifizierungscode weitergeben

Nordhessen: Bei den Beamten des für Internetkriminalität zuständigen Zentralkommissariats 50 des Polizeipräsidiums Nordhessen gehen in letzter Zeit vermehrt Anzeigen wegen sogenannten Account-Diebstählen beim Instant-Messaging-Dienst "WhatsApp" ein. Gut ein halbes Dutzend solcher Fälle bearbeiten die Kriminalbeamten inzwischen. Aus diesem Grund möchten sie Nutzer vor dieser Datenklaumasche warnen. Man kann sich recht einfach davor schützen, indem nur ein einziger Tipp beachtet wird: Niemals den SMS-Verifizierungscode an andere, auch nicht an Freunde oder Familienangehörige, weitersenden - denn: deren Account könnte bereits von Tätern "geklaut" worden sein.

Geklaute Accounts schreiben Kontakte an

Die Masche läuft wie folgt ab: Die Täter nutzen einen bereits geklauten WhatsApp-Account und schreiben damit dessen sämtliche Kontakte an. Sie bitten die Empfänger ohne weitere Erklärung um Übersendung des SMS-Verifizierungscode, der sogleich auf dem Handy des Angeschriebenen eingeht. Sobald die Opfer den Code erhalten und übersenden, geben die Täter diesen auf ihren Geräten ein und können damit den Account des Opfers übernehmen. Die Betroffenen haben nun keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Konto. Auf diese Art und Weise gelingt es den Tätern, vorübergehend über die Daten der Opfer und deren Kontaktdaten zu verfügen.

Ziel ist Kontakt zu potentiellen Opfern für Betrugstaten

Die Ermittler sehen den Grund für das massenhafte Verschaffen von Accounts darin, dass die Täter über die widerrechtlich genutzten Konten in Kontakt mit potentiellen Opfern von Betrugstaten gelangen wollen. Mit den gekaperten Accounts können die Kriminellen über ihre wahre Identität täuschen und Glaubwürdigkeit erzeugen, da nach wie vor die Rufnummer vom eigentlichen Kontakt der Opfer angezeigt wird. Zudem erhalten Opfer dieser Taten auch noch Tage danach seltsame Anrufe, teils aus dem Ausland. Diese dürften im Zusammenhang mit der zwischenzeitlichen kriminellen Nutzung der Accounts stehen. Seinen gestohlenen Account kann man sich beispielsweise wieder zurückholen, indem man einen neuen SMS-Verifizierungscode anfordert und diesen mit seinem Gerät eingibt. Die Täter werden dann automatisch von dem Account abgemeldet. Weitere Hinweise findet man auf der Website des Anbieters.

