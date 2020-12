Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 20-jähriger Autofahrer will sich Rennen liefern: Fiat nach rasanter Fahrt durch Innenstadt gestoppt: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel:

Ein junger Autofahrer rechnete am gestrigen Donnerstagabend bei seiner rasanten und riskanten Fahrt durch die Kasseler Innenstadt offenbar nicht damit, dass diese erheblichen Folgen haben würde. Der 20-Jährige aus dem Landkreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen), der mit einem Fiat Stilo unterwegs war, fuhr mit hohen Geschwindigkeiten, schnitt andere Verkehrsteilnehmer und versuchte darüber hinaus, andere Autofahrer zu einem Rennen zu animieren. Nach der Mitteilung eines Zeugen über den Notruf 110 konnte eine Streife den Fahrer des Fiat aus dem Verkehr ziehen. Er muss sich nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und bitten weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich zu melden.

Der Anruf des Zeugen über die rasante und rücksichtslose Fahrt des silberfarbenen Fiat war gegen 20:55 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die hinzugeeilte Streife konnte den 20-jährigen Autofahrer nur kurze Zeit später am Holländischen Platz stoppen, ohne dass jemand zu Schaden kam. Wie mehrere angetroffene Zeugen den Polizisten übereinstimmend schilderten, waren sie erstmals auf der Frankfurter Straße nahe des Auestadions auf den Fiat aufmerksam geworden, dessen Fahrer es eilig zu haben schien. Im weiteren Verlauf der Fahrt über den Weinberg bis zur Kurt-Wolters-Straße war der Pkw stellenweise mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, fuhr mit quietschenden Reifen an, schnitt andere Autofahrer und bremste sie aus. An den roten Ampeln hielt der Fiat zwar an, versuchte aber offenbar vergeblich durch Herunterlassen der Scheibe und Aufheulen des Motors neben ihm stehende Verkehrsteilnehmer zu einem Rennen zu animieren. Den Führerschein und den Autoschlüssel des 20-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit der Fahrweise des Fiat gemacht haben oder gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

