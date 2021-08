Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter neuer Leitung

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz steht seit Anfang August unter neuer Leitung: Polizeidirektor Andreas Dahm hat dort die Führung übernommen. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht nach Karlsruhe zurück.

Nachdem Polizeidirektor Lutz Schönthal das Innenstadtrevier mit knapp 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum März mit neuen Aufgaben bei der Wasserschutzpolizei in Bruchsal verließ, wurde die Stelle ausgeschrieben. Polizeioberrat Raphael Fiedler übernahm in den Monaten des Auswahlverfahrens übergangsweise die Geschäfte. Mit Andreas Dahm konnte nun die Nachfolge bestimmt werden. Er ist ein bekanntes Gesicht bei der Polizei Karlsruhe und war bereits Leiter der Polizeireviere Karlsruhe-Südweststadt, Karlsruhe-Oststadt und des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe. Der 53-Jährige kam einst über die Polizei Berlin nach Baden-Württemberg und gehört der Landespolizei nun seit knapp 28 Jahren an. Zuletzt leitete er das Polizeirevier Rastatt. Mit seinem Wohnort in Grötzingen wird er nun wieder in seiner Heimatstadt tätig.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz betreut ca. 30.000 Einwohner und ist für die Kern- und Innenstadt Karlsruhe mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und einem großen Gastronomiebereich zuständig. Das Dienstgebäude befindet sich in der Karl-Friedrich-Straße mit Blick auf den Marktplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell