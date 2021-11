Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag, 14. November 2021, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr entwende eine bislang unbekannte Person in der Bachstraße eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw, inklusive Geldbörse. Ein Teil des Inhaltes fanden Zeugen am nächsten Morgen vor dem örtlichen Getränkemarkt. Der Schaden beläuft sich auf 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Steuergerätes

Am Samstag, 13. November 2021, von 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Annabergstraße das Steuergerät eines E-Bikes. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Smartwatch

Am Montag, 15. November 2021, um 16.44 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Mühlenstraße in Vechta, aus der Sporthalle einer Schule, eine dort abgelegte Smartwatch in Höhe von ca. 159 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Einbruch in eine Druckerei

In der Zeit zwischen Freitag, 12. November 2021, 13.00 Uhr und Montag, 15. November 2021, 8.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Druckerei in der Brinkstraße. Aus dem Büro wurden zwei Apple iMacs entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

Von Sonntag, 14. November 2021, 22.00 Uhr bis Montag, 15. November 2021, 07.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein E-Bike des Herstellers "Focus, Planet", welches in der Universitätsstraße in Vechta unter dem dortigen Fahrradunterstand stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. November 2021, 19.00 Uhr und Montag, 15. November 2021, 5.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Bäckerei in der Langweger Straße und durchsuchte Schränke und Schubladen augenscheinlich nach Diebesgut. Es wurde jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 12. November 2021, 17.00 Uhr bis Montag, 15. November 2021, 08.00 Uhr setzten unbekannte Personen den Briefkasten eines Kindergartens in Oythe in Brand. Durch das Feuer wurde der Briefkasten beschädigt. Außerdem wurden mit einem Klebestift die Eingangstür und der Briefkasten beschmiert. Weiterhin wurde auch eine Kunststoffkiste angezündet und dadurch ebenfalls stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 15. November 2021, 11.20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Kolpingstraße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine ausländische Fahrerlaubnis hat seine Gültigkeit verloren, da er bereits länger als 6 Monate einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Fahrzeughalter ließ die Fahrt zu, ihn erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 15. November 2021, 11.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Straße Holzhausen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Tuning

Am Montag, 15. November 2021, um 12.27 Uhr geriet ein 40-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Abgasanlage verändert wurde. Außerdem stellten sie eine Fahrwerkstieferlegung in Kombination mit einer Rad-/Reifenveränderung fest. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. November 2021, um 5.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Dort touchierte er mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Stichflamme in einem Kuhstall

Am 15. November 2021, um 8.55 Uhr kam es bei Schweißarbeiten durch einen Funken in einer Güllegrube in Lappenstadt zu einer Stichflamme. Das Feuer konnte eigenständig schnell gelöscht werden und die Freiwillige Feuerwehr Fladderlohausen leuchtete den Bereich mit einer Wärmekamera ab. Tiere wurden nicht verletzt und am Gebäude entstand kein Sachschaden.

