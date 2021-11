Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Trekkingrades

Am Sonntag, 14. November 2021, kam es zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr in der Großen Straße zum Diebstahl eines Trekkingrades. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt vor einer dortigen Gaststätte abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete dort das dunkelgrüne HAIBIKE 8.0 eines 62-Jährigen aus Damme. Das Rad hat eine Reifengröße von 27,5 Zoll und verfügt über eine 12-Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz. An dem Fahrrad waren zwei VALKENTAL Satteltaschen (rot und blau) angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: 05491 999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Sattelauflieger

In der Zeit zwischen Montag, 15. November 2021, 22.30 Uhr, und Dienstag, 16. November 2021, 04.00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Hecktür eines Sattelaufliegers des Herstellers KRONE. Die Sattelzugmaschine (VOLVO, weiß), war zum Tatzeitpunkt auf einem Autohof in der Hörster Heide abgestellt. In dem Auflieger befanden sich Paletten mit Elektrogeräten der Marke HP. Zur Art und Anzahl des entwendeten Diebesgutes liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 16.11.21, um 22.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw- Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Schierberg in Richtung Nellinghof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Visbek - Diebstahl aus Traktoren

In der Zeit zwischen Montag, 15. November 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 16. November 2021, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Händlers für Landmaschinen in der Straße Am Bahnhof ein und entwenden aus den Traktoren diverse Displays. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: 04445 950470 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 15.November 2021, wurde um 17.35 Uhr auf der Antoniusstraße zum wiederholten Male ein 21-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta OT Langförden - Kennzeichenmissbrauch

Am Dienstag, 16. November 2021, wurde gegen 12.55 Uhr auf der Langen Straße ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta festgestellt, dessen PKW weder zugelassen, noch versichert war. Die am PKW befindlichen Kennzeichen waren entstempelt. Dem 51-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Dienstag, 16. November 2021, wurde um 18.30 Uhr auf der Langen Straße ein 19-Jähriger aus Wildeshausen festgestellt, der die Auspuffanlage seines PKW aus unterschiedlichen Abgasanlagen zusammengeschweißt und verbaut hatte. Zudem hatte er Xenonscheinwerfer ohne erforderliche Scheinwerferwischanlage verbaut. Diese bauartlichen Veränderungen hatten zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis seines PKW geführt. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16. November 2021, kam es gegen 11.55 Uhr auf der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 60-jährige Frau aus Vechta fuhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück rückwärts auf die Oyther Straße. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen ortseinwärts befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch der Jugendliche leicht am Kopf verletzt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 700 Euro.

Steinfeld - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 16. November 2021 wurde um 01.20 Uhr auf der Ostlandstraße ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Damme kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem Betroffenen Anhaltspunkte, die für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel sprachen. Ein entsprechender Drogen-Test verlief positiv, sodass dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

