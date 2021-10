Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lebensgefährlich verletzte Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Wolfsburg (ots)

Königslutter

29.10.2021, 12.30 Uhr

Die am Donnerstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Klosterstraße lebensgefährlich verletzte 73-Jährige Fußgängerin (wir berichteten) ist am Freitagmittag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell