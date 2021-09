Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt - Kieslaster verliert Kies auf der B 200 und beschädigt dadurch mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, Polizei sucht Verursacher

B 200 Handewitt (ots)

Am Montagmorgen (20.09.21), gegen 07.18 Uhr, befuhr ein Kieslaster die B 200 in Fahrtrichtung Husum und verlor zwischen der Anschlussstelle Flensburg der A7 und der Kreuzung B 200/Haurup/Hoffnung Kies von seiner Ladefläche. Dadurch wurden die Fahrzeuge von drei entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern durch Glas- und Lackschläge beschädigt. Der Kieslaster ist anschließend vermutlich an der Kreuzung Haurup/Hoffnung nach links von der B 200 in Richtung Oeversee abgefahren.

Die Polizeistation in Handewitt hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen und bittet den verursachenden Fahrer der Sattelzugmaschine und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04608-6061370.

