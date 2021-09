Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Zweiradfahrern

Ludwigshafen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 61 jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall vom Freitagmorgen in Ludwigshafen-Friesenheim. Der Fahrradfahrer befuhr die Sternstraße in Richtung Brunckstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich Sternstraße/Ruthenstraße mit einem 34 jährigen Motorradfahrer, der von der Sternstraße kommend in die Ruthenstraße abbiegen wollte. Wie es zu dem Konflikt zwischen den beiden Zweiradfahrern kam, wird derzeit ermittelt. Der Fahrradfahrer wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

