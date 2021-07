Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Gegen Vordach gefahren - Zeugen gesucht (28.07. - 29.07.2021)

Radolfzell (ots)

Mit seinem Fahrzeug ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwochabend um 21 Uhr und dem gestrigen Donnerstag um 14.15 Uhr in der Teggingerstraße gegen das Vordach eines Geschäftes gefahren. Hierdurch entstanden an dem Vordach der Hausnummer 9 Beschädigungen in Höhe von rund 1.400 Euro. Da sie sich in einer Höhe von 3,5 bis 4 Metern befinden, dürfte es sich beim Verursacher- um ein höheres Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell (Tel. 07732/95066-0) entgegen.

