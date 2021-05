Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Stavenhagen (ots)

In der Nacht vom 17.05.2021 zum 18.05.2021 wurden in der Malchiner Straße in Stavenhagen mehrere Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstören. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Malchin vor Ort feststellen, dass an fünf Fahrzeugen insgesamt 10 Reifen zerstochen wurden. Vier Fahrzeuge standen auf einem unbeleuchteten Parkplatz rechts neben dem Hauptgebäude einer Pflegeinrichtung in der Malchiner Straße. Das fünfte Fahrzeug stand unweit entfernt am rechten Fahrbahnrand der Malchiner Straße, gegenüber des Wasserturmes. Bei zwei Fahrzeugen handelt es sich um Privatfahrzeuge und drei Fahrzeuge gehören zu der dortigen Pflegeeinrichtung. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen werden in der kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Malchiner Straße in Stavenhagen auffällige Personen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell