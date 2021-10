Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Kellerräume aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Auf dem Kleekamp 27.10.2021, 17.00 Uhr bis 28.10.2021, 11.30 Uhr

Unbekannte sind auf noch zu klärende Art und Weise in zwei Mehrparteienhäuser in der Straße Auf dem Kleekamp gelangt. Die Taten ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagvormittag 11.30 Uhr.

Nachdem sie in die Treppenhäuser gelangt waren, begaben sich die Täter ins Kellergeschoss und öffneten dort gewaltsam insgesamt drei Kellerparzellen. Hierbei entwendeten sie neben Elektrowerkzeug auch Geräte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik und Dekomaterial. Der angerichtete Schaden beläuft sich dabei auf gut 500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug mitgeführt haben, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Die Ermittler weisen in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, keine Personen leichtgläubig in Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern zu lassen. Betätigen sie nicht den Türöffner ohne die Absicht des Klingelnden zu hinterfragen. Überprüfen sie, ob die Personen auch wirklich das verkörpern, was sie vorgeben zu sein. Treffen sie Personen an, die dort nichts zu suchen haben, verweisen sie diese des Hauses. Notfalls rufen sie Nachbarn oder die Polizei zur Hilfe.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell