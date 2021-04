Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 31-jährigen Mann ein

Münster (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Münster hat am Sonntagabend (18.Februar) auf dem Bahnhofsvorplatz eine 18-jährige Frau aus Steinfurt sexuell belästigt. Die junge Frau hielt sich gegen 21:30 Uhr mit einem 17-jährigen Bekannten vor dem Hauptbahnhof Münster auf. Nachdem dieser den 31-jährigen Eritreer und dessen Begleiter nach einer Zigarette fragte, wandte sich der 31-Jährige der Frau zu. Er griff ihr unvermittelt an die Brust, küsste ihren Hals und forderte sie auf, mit ihm intim zu werden. Weder ein Zurückweichen der Frau noch die verbale Aufforderung ihres Begleiters damit aufzuhören, hatten zunächst Erfolg. Der Mann fasste ihr erneut an die Brust und bot ihr an, gemeinsam einen Joint zu rauchen. Zusammen mit ihrem Bekannten flüchtet die Steinfurterin in den Hauptbahnhof und vertraute sich einer Streife der DB-Sicherheit an. Beamte der Bundespolizei stellten den Beschuldigten am Taxistand und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn ein. Bei einer Durchsuchung auf der Wache fanden die Einsatzkräfte bei dem alkoholisierten Mann zudem eine geringe Menge Marihuana sowie zwei angerauchte Joints.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell