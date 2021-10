Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrerin kommt zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hinterm Hagen 23.10.2021, 12.50 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Samstag (23.10.2021) in Fallersleben ereignete. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr eine 32 Jahre alte Radfahrerin mit ihrem Fahrrad gegen 12.50 Uhr die Straße Gröpertor aus Richtung Marktstraße kommend und wollte an der Einmündung zur Straße Hinterm Hagen diese überqueren.

Da der Verkehr stockte hielt ein Pkw-Fahrer an, um sie über die Fahrbahn zu winken. Als sie diese gerade überquert hatte, fuhr der Pkw schon los, die Radfahrerin sah sich gefährdet, beeilte sich, kam aufgrund feuchten Laubs auf dem Weg zu Fall und zog sich stark blutende Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern setzte seine Fahrt fort.

Um eine genaue Unfallbeteiligung klären und den Hergang nachvollziehen zu können, bittet die Polizei den Fahrer des vermutlichen dunklen Pkw sowie Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben sich bei den Ermittlern zu melden. Insbesondere ein Pärchen, welches zur Unfallzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Unfallstelle passiert hat, möge ebenfalls mit den Beamten Kontakt aufnehmen.

Zuständig ist die Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/94741-0

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell